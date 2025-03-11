По словам главы МИД, о замороженном конфликте речь не идет.

Прекращение огня на 30 дней, на которое дала согласие Украина в случае взаимного согласия со стороны РФ, - это ни в коем случае не замороженный конфликт, подчеркнул министр иностранных дел Андрей Сибига, который принимал участие в переговорах в Саудовской Аравии 11 марта. Об этом говорится в его заметке на странице в Facebook.

"Почему важно именно такое временное прекращение огня - потому что это ни в коем случае не о замороженном конфликте. Речь идет лишь о попытке начать путь к завершению войны справедливым способом. Это также шаг, который демонстрирует, кто на самом деле заинтересован в мире", - написал Сибига.

Он отметил также важность того, что "в заявлении прямо фиксируется немедленное восстановление США обмена разведданными и оказание военной помощи Украине".

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"Кроме того, заявление посылает позитивный сигнал непосредственно от лидеров Украины и США относительно подписания соглашения о минеральных ресурсах. Более того, оно прямо связывает это соглашение с обеспечением США долгосрочного процветания и безопасности Украины. Это то, к чему стремилась украинская сторона", - подчеркнул министр.

По его словам, в заявлении "отдельное внимание посвящено освобождению пленных, гражданских лиц, возвращению украинских детей". Чиновник подчеркнул, что "это была наша принципиальная позиция".

"Также было важно для украинской стороны, чтобы было прямое упоминание, что в любых мирных переговорах должны участвовать европейские партнеры. Мы придерживаемся позиции: никаких решений по долгосрочной безопасности Европы без Европы", - отметил Сибига.

Он добавил, что сейчас подразделения Сил Обороны Украины продолжают выполнять боевые задачи:

"Временное прекращение огня заработает только при условии принятия и одновременного выполнения Россией".

Результаты переговоров в Саудовской Аравии 11 марта

Как сообщал ранее УНИАН, США возобновляют поставки оружия Украине, а также обмен разведывательной информацией. Об этом говорится в совместном заявлении по итогам украинско-американских переговоров в Джидде, Саудовская Аравия. "Соединенные Штаты немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и восстанавливают помощь Украине в сфере безопасности", - говорится в документе.

Украина согласилась на предложение США о немедленном временном прекращении огня продолжительностью 30 дней, однако сначала на прекращение огня должна согласиться Россия, сказано в заявлении, опубликованном на сайте президента Украины, по итогам встречи украинской и американской делегаций в Саудовской Аравии.

Россия должна ответить на идею 30-дневного перемирия на фронте, на которое по предложению США уже согласилась Украина. Об этом на пресс-конференции в Джидде заявил госсекретарь США Марко Рубио.

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