В частности, из Мариуполя и Бердянска в Запорожье доехали 1263 человека, еще 300 - в дороге.

За сегодня гуманитарными коридорами с оккупированных российскими фашистами территорий Украины эвакуированы 4217 человек.

Об этом сообщила вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Украины Ирина Верещук в Telegram.

Так, по ее данным, из Мариуполя и Бердянска на собственном транспорте доехали до Запорожья 1 263 человека, из них 765 человек из Мариуполя, а также 498 жителей Бердянска, Мелитополя, Пологов, Орихов и Васильевки.

"Эвакуационный конвой из 10 автобусов из города Бердянск с почти 300 мариупольцами уже прошел Васильевку. Также продолжается движение колонн людей на частном транспорте", - добавила Верещук.

В Луганской области, по ее словам, сегодня удалось эвакуировать 2 650 человек из Северодонецка, Рубежного, Лисичанска, Кременной, Попасной и пгт Нижнее.

"Также сегодня из города Запорожье в город Бердянск доехали еще 17 автобусов, которые завтра утром продолжат эвакуацию мариупольцев из Бердянска, и часть из них будет пытаться доехать ближе к Мариуполю", - добавила вице-премьер-министр.

Как сообщал УНИАН, 24 февраля около 5:00 утра Россия начала полномасштабное вторжение на территорию Украины. Оккупанты с невиданной дерзостью и жестокостью обстреливают жилые районы украинских городов и населенных пунктов, используя артиллерию, реактивные системы залпового огня и баллистические ракеты.

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