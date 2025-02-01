Даже если ты сегодня не стоишь на линии фронта, ты завтра можешь там оказаться, подчеркнул военный.

После войны Украину будут ждать сложные времена, ведь общество может разделиться из-за споров о вкладе каждого в войну. Об этом командир подразделения CODE 9.2 Александр Настенко сказал в интервью телеведущей 1+1 Наталье Мосейчук.

"После войны будет полная задница, я извиняюсь. Я думаю, что такой будет у нас срач. Кто больше воевал, кто больше сделал. Я, например, с очень большим уважением отношусь к ТРО (силам территориальной обороны ВСУ - УНИАН) и всем другим подразделениям. Каждый выполняет свою роль. Даже если ты сегодня не стоишь на линии фронта, ты завтра будешь на ней стоять", - сказал Настенко.

По его мнению, страна возродится только после того, как общество разобьется и после этого только полностью возродится. Он также подчеркнул, что надо меняться.

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Командир подразделения CODE 9.2 Александр Настенко оценил действия Украины в Курской области и рассказал о роли северокорейских военных в штурмах. Тогда он также отметил, что Украина может победить в войне на поле боя.

Командир батальона беспилотных систем 30 ОМБр с позывным "Прокурор" заявил, что Украина полностью провалила мобилизацию. На фронте наблюдается кадровый голод, а также некем заменять военных на передовой.

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