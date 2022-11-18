Украинским воинам удается эффективно контролировать перемещение сил врага на юге и сдерживать их. Этим занимаются украинские артиллеристы, которые устанавливают огневой контроль над ключевыми логистическими узлами оккупантов.
Как заявила в эфире канала FreeДОМ руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил охраны и обороны "Юг" Наталья Гуменюк, командование РФ понимает, что их силы на юге оказались под огневым контролем ВСУ, поэтому перегруппировывается. В частности, оккупанты пытаются переместиться на Запорожское направление, а также удержать свои пункты логистики на Левобережье Херсонской области.
Часть подразделений Россия вывела на "реабилитацию". Зато на Херсонщину завели другие подразделения.
"Мы знаем, что они (командование РФ - УНИАН) отправили некоторые подразделения на реабилитацию, в том числе и на восстановление боевого духа, подтянули туда некоторые другие силы пытаются переформатировать те подразделения, которые потеряли морально-боевой дух, пытаются также подтянуть резервы техники и вооружение для того, чтобы усилить свою группировку для укрепления обороны", - заявила Гуменюк.
Вместе с тем оккупанты продолжают депортировать в РФ украинцев с временно оккупированных территорий под видом "эвакуации". Россияне также "эвакуируют" медицинские учреждения и обустраивают госпитали в тылу, понимая масштабы потерь.
Ситуация в Херсонской области
9 ноября, сразу после выборов в Конгресс США, российское военное командование объявило об отводе войск с правого берега Днепра в Херсонской области.
10 ноября главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что украинские войска продолжают наступление в Херсонской области согласно плану. Во время контрнаступления Сил обороны был освобожден весь правый берег Херсонской области. Уже 11 ноября стало известно, что украинские военные зашли в Херсон.
Украинские защитники вышли к побережью Днепра, что дает возможность установить контроль над зоной, близкой к временно оккупированному Крыму.
По мнению западных экспертов, заранее спланированное отступление российских оккупантов с правого берега Днепра на Херсонщине свидетельствует о том, что командование РФ сделало выводы после провала на Харьковщине.
Аналитики Института изучения войны считают, что Вооруженные Силы Украины способны сорвать усилия россиян по удержанию своих оборонительных позиций на оккупированном Левобережье.