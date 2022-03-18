Среди рожденных - 13 двойняшек.

За 22 дня войны с российскими оккупантами в Киеве родились 757 детей.

Об этом сообщил первый заместитель председателя Киевской городской госадминистрации Николай Поворозник на брифинге.

Он отметил, что с начала войны в столице родились 757 детей - 403 мальчика и 354 девочки. Среди рожденных 13 двойняшек.

Как сообщал УНИАН, в результате вооруженной агрессии РФ по состоянию на утро 18 марта в Украине погибли 109 детей и более 130 ранены.

В связи с гибелью детей на площади Рынок во Львове проводят акцию, призванную привлечь внимание к жестоким преступлениям России.

Война в Украине 2022: справка

Напомним, 24 февраля 2022 года Российская Федерация полномасштабно вторглась в Украину. С утра начались ракетные обстрелы военной и гражданской инфраструктуры по всей стране.

До этого российский президент Владимир Путин подписал указы о независимости так называемых "ЛНР" и "ДНР".

Поздно вечером 23 февраля появилась информация, что главари "ДНР" и "ЛНР" Денис Пушилин и Леонид Пасечник попросили Россию оказать "республикам" военную помощь.

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