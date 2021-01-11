Военного прокурора задержали на взятке / Facebook, Ирина Венедиктова
Военный прокурор Запорожского гарнизона требовал неправомерную выгоду от военнослужащего за закрытие уголовного производства.
Читайте такжеКоррупция, война на Донбассе и некомпетентность властей: украинцы назвали ключевые проблемы для страны
Об этом в Facebook сообщила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.
По ее словам, правоохранители задержали взяточника во время получения 5000 долларов США. Его ждет сообщение о подозрении и избрание меры пресечения.
Как рассказала Венедиктова, за период ее пребывания в должности на правонарушениях было разоблачено более 20 прокуроров.
Больше новостей по теме
- Гладковскому-младшему вручили подозрение по делу о коррупции в "оборонке" - СМИ
- СБУ объявила подозрение экс-"регионалу" за поддержку российских террористов в Украине
- В Одессе за вымогательство взяток с подчиненных будут судить военнослужащего
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram