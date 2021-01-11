Взяточника задержали при получении 5 тысяч долларов США.

Военный прокурор Запорожского гарнизона требовал неправомерную выгоду от военнослужащего за закрытие уголовного производства.

Читайте такжеКоррупция, война на Донбассе и некомпетентность властей: украинцы назвали ключевые проблемы для страны

Об этом в Facebook сообщила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.

По ее словам, правоохранители задержали взяточника во время получения 5000 долларов США. Его ждет сообщение о подозрении и избрание меры пресечения.

Как рассказала Венедиктова, за период ее пребывания в должности на правонарушениях было разоблачено более 20 прокуроров.

Больше новостей по теме

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН