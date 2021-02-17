Сейчас женщина уже под наблюдением врачей.

На Львовщине беременную пришлось доставлять в больницу с помощью вездехода.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Как сообщается, у женщины существовала угроза преждевременных родов, но дорогу к селу, где она живет, замело так, что "скорая" не могла проехать. Врачи позвали спасателей. Те пригнали вездеход "Богун".

Сейчас женщина в больнице, под наблюдением медиков, пока что она не родила.

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Автор: УНИАН