Беременную женщину доставили к врачам с помощью вездехода / скриншот
На Львовщине беременную пришлось доставлять в больницу с помощью вездехода.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
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Как сообщается, у женщины существовала угроза преждевременных родов, но дорогу к селу, где она живет, замело так, что "скорая" не могла проехать. Врачи позвали спасателей. Те пригнали вездеход "Богун".
Сейчас женщина в больнице, под наблюдением медиков, пока что она не родила.
Новости Украины: во Львовской области роженицу вездеходом доставили в больницу
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