Во Львове 13 и 20 сентября проводили ежегодный арт-проект «Цветы в сапогах».
Читайте такжеБез людей и концертов: как прошел День Киева в условиях карантина (видео)В седьмой раз состоялся конкурс на лучшую цветочную композицию.
В этом году организаторы расширили формат проекта, и в его рамках состоялось два мастер-класса «Цветы в сапогах».
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