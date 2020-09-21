В рамках проекта состоялось два мастер-класса.

Во Львове 13 и 20 сентября проводили ежегодный арт-проект «Цветы в сапогах».

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В этом году организаторы расширили формат проекта, и в его рамках состоялось два мастер-класса «Цветы в сапогах».

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Автор: Катерина Шварц