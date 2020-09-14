В ВНО по украинскому языку не будут включать задания на знание правил обновленного правописания.

С 2021 года выпускники школ смогут сдать две разновидности ВНО по украинскому языку.

Об этом сообщила заместитель директора Центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко, передает УП.

Это будет тестирование по украинскому языку или украинскому языку и литературе.

Так, ВНО по украинскому языку будет содержать только задания по языку, а именно 39 заданий закрытых форм (с выбором ответа или на установление соответствия) и 1 задание открытой формы на предоставление развернутого письменного ответа.

А ВНО по украинскому языку и литературе содержит 24 задания по литературе и 39 - по языку закрытых форм, а также 4 задания по языку открытых форм с предоставлением письменного ответа.

"Какой именно тест нужно будет сдавать для поступления на конкретную специальность, мы с вами увидим в документе, который называется "Условия приема на обучение в учреждения высшего образования в 2021 году. Проект этого документа будет обнародован в ближайшие дни", - рассказала Вакуленко.

После прохождения ВНО по украинскому языку и литературе выпускник будет иметь три оценки: оценка за государственную итоговую аттестацию (ГИА), оценка по ВНО по украинскому языку и оценка по ВНО по украинскому языку и литературе.

То есть если участник выберет этот тест, то сможет поступать на любую специальность.

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Тем выпускникам, которые не планируют поступать в вузы, достаточно будет пройти ВНО по украинскому языку для получения результата ГИА.

Тест по украинскому языку и литературе будет максимально приближенным к тому, каким он и был ранее.

Демонстрационные варианты сертификационных работ по украинскому языку, по украинскому языку и литературе можно увидеть на странице рубрики "ВНО-2021".

Также Вакуленко сообщила, что в ВНО по украинскому языку не будут включать задания на знание правил обновленного правописания.

Учебный год 2020: как будут учиться школьники во время карантина

25 августа Министерство здравоохранения обновило противоэпидемические правила для школ во время пандемии COVID-19. В них говорится, что учащимся 1-4 классов передвижение в школах будет разрешено без использования масок или респираторов.

Антисептики должны быть установлены только на входах в школы, в дальнейшем ученики и преподаватели должны мыть руки после каждого урока.

Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, сколько защитных масок в день должны иметь ученики в школах.

В Минздраве назвали условие, при котором весь класс в школе могут отправить на самоизоляцию.

На сайте Министерства образования и науки обнародован алгоритм, по которому нужно действовать в случае выявления коронавирусной болезни COVID-19 у школьника или работника учебного заведения.

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Автор: Александр Топчий