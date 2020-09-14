Выпускники смогут выбрать между двумя виды ВНО по украинскому языку / фото УНИАН, Виктор Ковальчук

Об этом сообщила заместитель директора Центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко, передает УП.

Это будет тестирование по украинскому языку или украинскому языку и литературе.

Так, ВНО по украинскому языку будет содержать только задания по языку, а именно 39 заданий закрытых форм (с выбором ответа или на установление соответствия) и 1 задание открытой формы на предоставление развернутого письменного ответа.

А ВНО по украинскому языку и литературе содержит 24 задания по литературе и 39 - по языку закрытых форм, а также 4 задания по языку открытых форм с предоставлением письменного ответа.

"Какой именно тест нужно будет сдавать для поступления на конкретную специальность, мы с вами увидим в документе, который называется "Условия приема на обучение в учреждения высшего образования в 2021 году. Проект этого документа будет обнародован в ближайшие дни", - рассказала Вакуленко.

После прохождения ВНО по украинскому языку и литературе выпускник будет иметь три оценки: оценка за государственную итоговую аттестацию (ГИА), оценка по ВНО по украинскому языку и оценка по ВНО по украинскому языку и литературе.

То есть если участник выберет этот тест, то сможет поступать на любую специальность.

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Тем выпускникам, которые не планируют поступать в вузы, достаточно будет пройти ВНО по украинскому языку для получения результата ГИА.

Тест по украинскому языку и литературе будет максимально приближенным к тому, каким он и был ранее.

Демонстрационные варианты сертификационных работ по украинскому языку, по украинскому языку и литературе можно увидеть на странице рубрики "ВНО-2021".

Также Вакуленко сообщила, что в ВНО по украинскому языку не будут включать задания на знание правил обновленного правописания.

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Автор: Александр Топчий