Владельцы компании "Брокард" работают в оккупированном Крыму с 2014 года.

Российские владельцы компании "Брокард" работают в оккупированном Крыму с 2014 года, открыв 8 магазинов российской сети "Лэтуаль" на полуострове. Правоохранительные органы расследуют уголовное производство по данному факту.

Об этом сообщает аналитик Института мониторинга инфраструктуры Валерий Щербина

"С началом полномасштабной агрессии, у государства появились все юридические основания арестовать имущество и бизнес россиян, который работал в Украине. Так случилось и с компанией ООО "Брокард-Украина" и ООО "Эгзагон", которыми владела россиянка Татьяна Володина, владелица крупнейшей российской парфюмерной сети "Лэтуаль"" - отмечает Валерий Щербина.

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Аналитик отмечает, что в начале апреля 2022 года, Бюро экономической безопасности начало уголовное производство №4222102070000092 от 07.04.2022, по признакам уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 110-2 УК Украины. Статья 110-2 УК считается особо тяжким преступлением, ведь предусматривает финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины.

"Компания "Лэтуаль" с 2014 года работает в оккупированном Крыму, несмотря на риски попасть под санкции. Сейчас, в оккупированном Крыму работает 8 магазинов, в Симферополе, Севастополе, Ялте и Керчи. Компания работает на международно-признанной территории Украины, а налоги от хозяйственной деятельности платит в бюджет России. Тем самым финансируют армию агрессора, который пытается уничтожить наше государство и совершает преступления против украинцев. Уплаченные налоги в российскую казну идут на закупку вооружения, которое убивает наших граждан. Поэтому наши правоохранительные органы должны были бы еще в 2014 году возбудить уголовное дело против владелицы "Брокард"" - возмущается в своем материале Валерий Щербина.

"С целью защиты национальных интересов, национальной безопасности, суверенитета и территориальной целостности Украины, могут применяться специальные экономические и ограничительные меры в отношении иностранных лиц, которые несут такую угрозу. Вышеупомянутые факты свидетельствуют, что гражданка РФ Татьяна Володина не признает территориальную целостность Украины, более того, зарабатывает средства на оккупированной территории Украины и платит налоги в бюджет России."- отметил Щербина.

Справка: в Украине запрещено любое изменение собственности движимого, недвижимого имущества, корпоративных прав компаний, изменение конечных бенефициаров предприятий, и т.д., которым владеют граждане Российской Федерации. Регламентируется данный запрет постановлением Кабинета Министров Украины № 187 от 03.03.2022 года