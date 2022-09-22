Блогеру объявили о подозрении / фото СБУ

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении столичному блогеру, снимавшему для росСМИ провокационные стримы с дискредитацией ВСУ. По сообщениям СМИ, речь идет о Владе Антонове, основателе ресурса dtp.kiev.ua.

Как сообщает пресс-служба СБУ, этот блогер распространял российскую пропаганду. Так, по информации правоохранителей, он снимал провокационные видео во время движения военных колонн или автотранспорта украинских защитников в Киеве и области.

"В своих стримах он оскорблял защитников, а также пытался фиксировать их лица и номерные знаки автомобилей. Отснятые "сюжеты" публиковал на своей интернет-платформе и в соцсетях", - рассказывают в СБУ.

Видео дня

Служба безопасности установила, что кремлевские пропагандисты использовали этот контент для подготовки заказных эфиров и фейковых "новостей". Также утверждается, что провокационное видео спецслужбы РФ взяли для "разгона" дезинформации о позиции жителей Киевщины.

"Кроме того, блогер публично оскорблял украинских волонтеров и требовал от них деньги за публикации на поддержку Сил обороны", - утверждают в СБУ.

Сейчас столичному блогеру сообщено о подозрении. Досудебное расследование продолжается.

Как сообщает "Страна" со ссылкой на источник в правоохранительных органах, задержанный в Киеве блогер это – Влад Антонов из dtp.kiev.ua.

Фото Блогер 22 сентября 2022
Фото Блогер 22 сентября 2022
Фото Блогер 22 сентября 2022
Фото Блогер 22 сентября 2022
Фото Блогер 22 сентября 2022

Ранее сотрудники СБУ разоблачили жительницу одного из приграничных населенных пунктов Черниговщины, которая оправдывала вооруженную агрессию РФ против Украины.

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