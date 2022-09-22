На скриншотах, опубликованных спецслужбой, можно прочитать подписи блогера к видео: "Военный на моде", "подъезды к новоирпенской трассе перекрыли матерящиеся солдаты", "всех проверяют потомки ТрО".

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении столичному блогеру, снимавшему для росСМИ провокационные стримы с дискредитацией ВСУ. По сообщениям СМИ, речь идет о Владе Антонове, основателе ресурса dtp.kiev.ua.

Как сообщает пресс-служба СБУ, этот блогер распространял российскую пропаганду. Так, по информации правоохранителей, он снимал провокационные видео во время движения военных колонн или автотранспорта украинских защитников в Киеве и области.

"В своих стримах он оскорблял защитников, а также пытался фиксировать их лица и номерные знаки автомобилей. Отснятые "сюжеты" публиковал на своей интернет-платформе и в соцсетях", - рассказывают в СБУ.

Видео дня

Служба безопасности установила, что кремлевские пропагандисты использовали этот контент для подготовки заказных эфиров и фейковых "новостей". Также утверждается, что провокационное видео спецслужбы РФ взяли для "разгона" дезинформации о позиции жителей Киевщины.

"Кроме того, блогер публично оскорблял украинских волонтеров и требовал от них деньги за публикации на поддержку Сил обороны", - утверждают в СБУ.

Сейчас столичному блогеру сообщено о подозрении. Досудебное расследование продолжается.

Как сообщает "Страна" со ссылкой на источник в правоохранительных органах, задержанный в Киеве блогер это – Влад Антонов из dtp.kiev.ua.

Ранее сотрудники СБУ разоблачили жительницу одного из приграничных населенных пунктов Черниговщины, которая оправдывала вооруженную агрессию РФ против Украины.

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