В центре Львова открыли большой мурал в честь Василия Слипака (фоторепортаж, видео)

Василий Слипак погиб 29 июня 2016 года на Донбассе.

Во Львове сегодня открыли огромный мурал в честь известного оперного певца Василия Слипака, который четыре года назад погиб в боях на Донбассе.

Об этом сообщил в Facebook городской голова Андрей Садовый.

"Львов чтит своих Героев. Василий Слипак - великий воин и певец, который погиб за Украину. Вечная память и слава!", - написал он.

По информации издания Zaxid.net, мурал расположен на улице Дорошенко, 9 - в центре города.

"Мурал называется "Наш Слипак - вечный миф", ведь на войне у него был позывной "Миф". Открытие мурала сопровождалось выступлением Львовской государственной академической мужской хоровой капеллы "Дударик", воспитанником которой был Василий Слипак. Этот рисунок стал третьим из шести муралов, которые в этом году должны завершить на городских многоэтажках в рамках проекта "Гении из микрорайонов: шесть районов, шесть муралов, шесть личностей", - пишет издание.

Справка УНИАН. Слипак был солистом в Парижской национальной опере. Он был активным участником Оранжевой революции, с начала революции возглавил волонтерское движение и координировал во Франции общественные акции, направленные на поддержку Украины.

С 2015 года воевал на Донбассе, погиб в июне 2016 года от пули снайпера вблизи Луганского в Донецкой области. 20 февраля 2017 года президент посмертно предоставил Слипаку звание Героя Украины.

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