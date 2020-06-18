Рада не отпустила Вакарчука из парламента

Рада провалила голосование по сложению Вакарчуком депутатских полномочий.

Верховная Рада не прекратила досрочно полномочия народного депутата Украины из фракции "Голос" Святослава Вакарчука.

Как передает корреспондент УНИАН, за прекращение полномочий проголосовали всего 175 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

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Перед этим голосованием парламент прекратил полномочия народного депутата Украины Ольги Бельковой из фракции "Батькивщина". Она выступала на заседании парламента.

Сразу после голосования за прекращение его полномочий председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков без обсуждения поставил на голосование постановление о прекращении полномочий Вакарчука.

Некоторые депутаты в зале начали кричать, чтобы состоялось обсуждение, начался шум.

После того, как Разумков поставил на голосование проект постановления по Вакарчуку, необходимых 226 голосов «за» не набралось.

Сразу после этого нерезультативного голосования в заседании парламента был объявлен плановый перерыв с 12:00 до 12:30.

Как сообщал УНИАН, 11 июня Вакарчук заявил, что зарегистрировал заявление о сложении полномочий народного депутата.

В то же время он подчеркнул, что это решение никоим образом не означает, что он прекращает свою политическую деятельность или свою деятельность в партии "Голос".

Вакарчук слагает мандат уже второй раз - он был избран в Верховную Раду в 2007 году от блока "Наша Украина - Народная самооборона", однако в 2008 году добровольно сложил депутатские полномочия.

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