По словам Игоря Кузина, все большие страны Европы столкнулись с повторной вспышкой заболеваемости.

Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин заявил о стабилизация заболеваемости COVID-19.

Обнадеживающие заявления он сделал в интервью "Сегодня".

"В какой-то мере стабилизировалось число выявленных случаев. В среднем мы выявляем около 22 тысяч новых случаев инфицирования ежедневно. На самом деле стабилизация высоких цифр говорит, что наблюдается стабилизация заболеваемости и балансирования системы. Мы фиксируем, что сейчас значительно сократился разрыв между госпитализациями и выписками. Если раньше у нас число госпитализированных значительно превышало число выписанных и нам приходилось постоянно добавлять новые места, то сейчас мы видим, что разрыв сократился", – отметил он.

По его словам, ситуация с заболеваемостью сейчас сложная по всей Европе:

Читайте такжеСтало известно, запретят ли невакцинированным украинцам вход в продуктовые магазины"Почти все большие страны Европы столкнулись с такой вспышкой либо с повторной вспышкой, либо наблюдается увеличение уровня заболеваемости. Украина сейчас находится на третьем уровне заболеваемости в европейском регионе. Но вторую неделю подряд у нас среднее число госпитализаций с COVID находится практически на одинаковом уровне. В среднем – это 5 тысяч человек в течение суток госпитализируются".

Напомним, по данным Минздрава, первую дозу COVID-вакцины уже получили 40% взрослых украинцев.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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Автор: Катерина Шварц