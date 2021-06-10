Во время мониторинга в эфире канала выявили ряд нарушений.

Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания изъял телеканал «Беларусь 24» из перечня иностранных программ, разрешенных для ретрансляции в Украине.

Об этом сообщается на сайте регулятора.

Как отмечается, основанием для исключения канала из перечня стало размещение в его эфире аудиовизуальных произведений, запрещенных для демонстрации на территории Украины, и фильмов с участием актеров, внесенных в Украине в перечень лиц, которые угрожают национальной безопасности.

Во время мониторинга программного наполнения канала в период с 19 по 22 мая 2021 года была выявлена трансляция передач «Понять и обезвредить» с участием Олега Газманова; «Последний день» с участием ведущего Бориса Щербакова и «Славянский базар. Союзное государство приглашает. Песнярам – 50. Выпуск 1» при участии Ольги Кормухиной.

Кроме того, в эфире канала показали передачу «Панорама». В сюжете за 21 мая под названием «Украинский след в попытке госпереворота в Беларуси» звучали оскорбления в адрес батальона Нацгвардии «Донбасс». Его назвали "карательным батальоном".

В другом сюжете за 22 мая под названием «Зеленский отказал русским в праве считаться коренным народом» распространялась недостоверная информация, которая дезинформирует аудиторию.

"Беларусь 24" является международным государственным телеканалом Республики Беларусь. Язык передач канала смешанный: как белорусский, так и русский. Канал имеет договоры на ретрансляцию с 335 кабельными операторами в 246 городах 12 государств мира.

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Задержание Протасевича и санкции против Беларуси

23 мая в аэропорту «Минск» экстренно приземлился самолет компании Ryanair, следовавший по маршруту Афины-Вильнюс. Причиной экстренной посадки стал сигнал о заминировании. Самолет проверили, бомбу не нашли, а всех пассажиров отправили на повторный осмотр.

После посадки власти страны задержали основателя оппозиционного Telegram-канала Nexta Романа Протасевича, который находился на борту самолета.

Украина с 26 мая прекратила авиасообщение с Беларусью. Также украинским авиакомпаниям и самолетам запрещено выполнять полеты в воздушном пространстве Республики Беларусь. В тот же день Украина запретила импорт российской и белорусской электроэнергии до 1 октября 2021 года.

28 мая Кабинет Министров запретил белорусским самолетам использовать воздушное пространство Украины с 00:00 29 мая.

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Автор: Дмитрий Захаров