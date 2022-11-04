Юбилейное заведение сети вкусной и безопасной шаурмы Döner Маркет открыли в Киеве.

Полномасштабное вторжение в Украину и работа в условиях войны стали настоящим испытанием для бизнесов. Впрочем, украинские предприниматели не только не сдаются, но и развиваются. К примеру, сеть безопасной и вкусной шаурмы и дёнеров Döner Маркет открыла уже 100-й по счету Döner Маркет.

Планируют развиваться

Всеукраинская сеть Döner Маркет появилась на рынке 23 августа 2020 года, и до конца этого года в планах открытие еще как минимум 20-ти заведений. Новое - юбилейное - заведение открылось в Киеве в ТРЦ Retroville.

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"Открытие Döner Маркет для нас – значимое событие. Развивая эту сеть, мы прежде всего ставим цель показать и рассказать украинцам о том, что стритфуд может быть не только вкусным, но и безопасным – если от Döner Маркет, конечно. Сейчас, как никогда, важно держать экономический фронт, создавать рабочие места и развиваться. Очень благодарны всем нашим сотрудникам и партнерам, которые в это непростое для Украины время выходят на работу и делают это с преданностью. Мы, со своей стороны, не планируем останавливаться, а наоборот – работать еще больше", – рассказывает Артем Полищук, руководитель управления по работе с франчайзи МХП .

Шаурма, которую не стремно есть

Кстати, в 2022 году в Döner Маркет запустили кампанию "Шаурма, которую не стремно есть". Базируясь на том, что в сети ответственно относятся к подбору каждого ингредиента: мясо, лаваш, овощи, зелень.

Мясо в блюдах Döner Маркет – от проверенных поставщиков: это курятина "Наша Ряба" и говядина Skott Smeat, которые изготавливаются на производствах, сертифицированных по стандартам BRC, Halal и по стандартам ISO 22000, Halal соответственно.

Каждый Döner Маркет регулярно проходит проверки отдела контроллинга МХП для обеспечения потребителей только качественной и безопасной продукцией. Конечно, обязательным является соблюдение санитарно-гигиенических норм и надлежащих условий хранения продукции.

Сейчас полакомиться вкусной и безопасной шаурмой можно почти по всей Украине: Кривой Рог, Львов, Ужгород, Винница, Чернигов, Полтава. Полный перечень городов здесь.

Мировой рекорд от Döner Маркет

В 2021 году Döner Маркет установил мировой рекорд: 70 поваров приготовили самую длинную в мире шаурму – 129 метров и 4 сантиметра.