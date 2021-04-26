Кроме того, глава Минздрава пообещал, что ежегодно эта цифра будет расти.

По словам министра здравоохранения Украины Максима Степанова, только в течение 2021 года в Украине предусмотрено 300 трансплантаций костного мозга. Кроме того, глава Минздрава пообещал, что ежегодно эта цифра будет расти.

Об этом Степанов сообщил на своей странице в Facebook.

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Степанов рассказал, что "23 апреля с Киевского центра трансплантации костного мозга выписали пациента, которому месяц назад сделали уникальную операцию – пересадку костного мозга от родственника".

"Брат спас жизнь брату. Пациент – 18-летний Александр Цимбалюк из Прикарпатья. Донор – его 20-летний брат", – заявил Степанов.

Глава Минздрава рассказал, что "в декабре 2020 Александру диагностировали тяжелую форму апластической анемии. Единственным вариантом выздороветь для него была трансплантация костного мозга".

"Его старший брат в прямом смысле пожертвовал частичкой себя, чтобы дать шанс на жизнь родному человеку", заметил Степанов.

Министр объявил, что "украинские врачи справились на отлично несмотря на то, что такая операция из-за нехватки специфического оборудования в последний раз делалась в нашей стране 13 лет назад".

По словам Степанова, "все это время пациентов, нуждающихся в ТКМ, отправляли за границу, где такая операция стоит 3,5 миллиона гривен". Однако "в Украине она обойдется в 1,36 миллиона гривен".

"В течение 2021 года предусмотрено 300 трансплантаций костного мозга в Украине. Ежегодно эта цифра будет расти", – пообещал Степанов.

Чиновник признался, что испытывает искреннюю радость. Ведь такие изменения – это еще один шаг к высокой цели – спасению многих жизней и вкладыванию денег в развитие украинской медицины.

Трансплантация в Украине: что известно

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Автор: Виктория Гордиенко