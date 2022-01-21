Нарушителю на BMW удалось скрыться.

В Тернополе автомобиль патрульных во время преследования нарушителя врезался в собственный блокпост.

Как передает корреспондент УНИАН, фото с места инцидента обнародовали сегодня утром местные активисты.

"В то время, когда районные полицейские ездят на допотопных автомобилях с условно квадратными колесами, областные патрульные систематически разбивают новенькие автомобили, да еще и не как-нибудь, а испытывая на прочность стены своего административного поста", – написал под обнародованными фото общественный активист Роман Довбенко.

Его коллега Андрей Объещик в своем сообщении в Facebook утверждает, что за рулем был водитель, у которого не было стажа, он лишь второй раз сел за руль.

Данную информацию корреспонденту УНИАН опровергли в пресс-службе патрульной полиции.

"За рулем находился водитель, который работает в патрульной полиции с 2018 года, у него – надлежащий водительский стаж. Случилось так, что во время преследования автомобиля BMW на иностранной регистрации, который нарушил ПДД, водитель полицейского авто не справился с управлением и столкнулся с бетонной конструкцией. Был травмирован другой полицейский, находившийся в автомобиле, его госпитализировали. Сейчас обстоятельства данного случая расследуют следователи ГБР", - сообщили в полиции.

Водитель, которого преследовали, скрылся на большой скорости.

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Как сообщили УНИАН в Центре скорой медицинской помощи, сегодня около 04:00 в Тернополе на ул. 15 Апреля возле Збаражского КПП в результате столкновения автомобиля со стеной здания пострадал 19-летний мужчина. С закрытой травмой поясничного отдела позвоночника пострадавшего после оказанной медицинской помощи госпитализирован в больницу скорой помощи.

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