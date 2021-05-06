Право на регистрацию в этот период имеют лица, которые не смогли зарегистрироваться во время основного периода регистрации и проживают (находятся) на территории, на которой установлен карантин, режим чрезвычайной ситуации или чрезвычайного положения.

В течение 6-18 мая 2021года будет продолжаться регистрация для участия в дополнительной сессии внешнего независимого оценивания (ВНО).

Читайте такжеВыпускников освободили от прохождения ГИА: Зеленский подписал указОб этом сообщает пресс-служба Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО).

Право на регистрацию в этот период имеют лица, которые: не смогли зарегистрироваться во время основного периода регистрации и проживают (находятся) на территории, на которой в порядке, определенном законодательством, установлен карантин, режим чрезвычайной ситуации или чрезвычайного положения; принимали участие в антитеррористической операции и/или в осуществлении мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях, или относятся к категории лиц с неконтролируемых территорий и не зарегистрированы для участия во внешнем оценивании в основной период; проживают на временно оккупированной территории или в населенных пунктах, где органы государственной власти временно не осуществляют своих полномочий, или переселились из них и не зарегистрировались в основной период регистрации. Также в это время могут зарегистрироваться лица, которые по решению судов находятся в учреждениях исполнения наказаний, следственных изоляторах; должны проходить государственную итоговую аттестацию в форме внешнего независимого оценивания, но по уважительным причинам не смогли зарегистрироваться в основной период регистрации (такие лица регистрируются для участия в дополнительной сессии только по учебным предметам, по которым им будут зачислены результаты внешнего независимого оценивания как оценки государственной итоговой аттестацию).

Чтобы зарегистрироваться для участия в дополнительной сессии ВНО, нужно правильно выбрать категорию, создать и заполнить регистрационную карточку, бланк которой формируется с использованием специального сервиса «Зарегистрироваться», размещенного на веб-сайте УЦОКО в рубрике «ВНО/ГИА», а также подготовить комплект регистрационных документов и подать его лицу, ответственному за регистрацию в учебном заведении (для выпускников школ/лицеев/гимназий, студентов учреждений профессионально-технического образования и колледжей, которые в этом году заканчивают получение полного общего среднего образования) или отправить его в соответствующий региональный центр оценивания качества образования (для выпускников прошлых лет).

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Леся Лещенко