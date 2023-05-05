Сегодня было открыто движение по второму пути.

В России заявили о полном восстановлении железнодорожного движения по Крымскому мосту после взрыва.

Вице-премьер Российской Федерации Марат Хуснуллин в своем Telegram-канале написал, что в пятницу, 5 мая, было открыто движение по второму железнодорожному пути моста. Автомобильную часть, по его словам, открыли в феврале.

"Специалисты работали круглосуточно в две смены. Произвели замену двух пролетных строений, для которых было поставлено 524 тонны металлоконструкций. Была произведена сложнейшая операция по надвижке пролетов", - написал Хуснуллин.

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Взрыв на Крымском мосту: что известно

Напомним, что 8 октября 2022 года в сети появились снимки пожара на мосту. Позже стало известно, что на железнодорожной ветке произошел мощный взрыв, частично обрушились два автомобильных пролета.

Российские СМИ писали о повреждении 1,3 километра полотна. Оккупационные власти заявляли, что ремонт закончат в июле 2023 года.

Путин назвал взрыв на мосту "терактом", обвинив в нем украинские спецслужбы. В Украине свою причастность к организации взрыва отрицают.

10 октября Россия нанесла массированный ракетный удар по территории Украины, сообщалось о гибели 19 человек, еще 105 получили ранения. Путин назвал эту атаку ответом на "украинский теракт".

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