Парень убил бабушку гвоздодером.

В Ривненской области к 7 годам тюрьмы приговорен 17-летний житель города Дубно за жестокое убийство бабушки.

Об этом сообщает пресс-служба Ривненской областной прокуратуры.

По данным следствия, в конце января обвиняемый на почве неприязненных отношений с бабушкой своего отчима умышленно нанес гвоздодером, который принес с собой, не менее трех ударов в область головы потерпевшей, причинив таким образом телесные повреждения в виде открытой черепно-мозговой травмы, от получения которой 84-летняя женщина умерла в больнице, не приходя в сознание.

Приговором Дубенского горрайонного суда несовершеннолетний приговорен к 7 годам лишения свободы.

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До вступления приговора в законную силу осужденный будет оставаться под стражей.

Жестокое убийство внуком своей бабушки

25 января в городе Дубно Ривненской области 17-летний юноша из-за отказа дать деньги до смерти избил бабушку.

По информации полиции, между парнем и бабушкой возник конфликт, во время которого несовершеннолетний нанес пенсионерке удары по голове табуреткой, а затем металлическим предметом. Все это он совершил на глазах у своей младшей сестры. После содеянного оба покинули помещение.

Злоумышленника задержали. Ему сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса ("умышленное убийство)".

Автор: Светлана Макринская