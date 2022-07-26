Матч завершился со счетом 8:7 в пользу "Сборной легенд".

В воскресенье, 24 июля, на стадионе "Минай" состоялся большой благотворительный футбольный матч "Сборная легенд" – "Сборная звезд", медиапартнером которого стала группа 1+1 media. Во время игры удалось собрать более 1 160 000 гривень на поддержку Вооруженных Сил Украины. Все вырученные средства будут перечислены благотворительному фонду "Лига Жизни", который осуществит закупку тепловизоров и автомобилей для наших защитников и защитниц.

В матче приняли участие 35 известных футболистов и представителей шоу-бизнеса из разных уголков Украины, а с разрешения и при содействии военной администрации благотворительное мероприятие посетило более 1 500 зрителей. Особыми гостями стали украинские военные и дети-переселенцы, в сопровождении которых игроки выходили на поле перед игрой.

В рамках благотворительного поединка все желающие имели возможность сделать донат до, во время и после трансляции матча, и присоединиться к активностям, которые происходили непосредственно на стадионе.

Так, в перерыве прошел аукцион, самым дорогим лотом которого стала футболка полузащитника сборной Украины Андрея Ярмоленко с подписями действующих игроков сборной. Самый активный благотворитель сделал взнос в размере 100 000 грн.

К тому же особым вниманием отметился нападающий "Сборной легенд" – обладатель "Золотого мяча" 1986 года Игорь Беланов. Для того, чтобы сделать фото с экс-игроком "Динамо" и его самым ценным индивидуальным футбольным трофеем, зрители выстроились в очередь и делали фотографии за фиксированный донат.

Организаторы отмечают, что на этом сбор средств не прекращается. Сделать свой благотворительный взнос в пользу украинской армии можно с помощью QR-кода, закрепленного на страницах организаторов и партнеров в социальных сетях. В частности, на YouTube-канале FootballHub (на самой трансляции матча, а также видеообзоре поединка). В целом матч "Сборная легенд" – "Сборная звезд" на YouTube уже посмотрели более 230 000 зрителей.

Напомним, что группа 1+1 media стала медийным партнером проекта. Событие транслировал телеканал 2+2. Также просмотра матча был доступен на платформе онлайн-телевидения " Киевстар ТВ и в YouTube – на "Профутбол Digital" и FootballHub.

Матч завершился со счетом 8:7 в пользу "Сборной легенд". В составе команд сыграли:

Сборная легенд: Александр Шовковский, Дарио Срна, Василий Кобин, Владислав Ващук, Артем Федецкий, Руслан Ротань, Тарас Михалик, Михаил Кополовец, Мирон Маркевич, Игорь Беланов, Евгений Селезнев. На замену выходили: Адриан Пуканич, Олег Допилка, Алексей Полянский, Валентин Слюсарь, Олег Герасимюк.

Тренер: Алексей Михайличенко.

Сборная звезд: Костянин Трембовецкий, Вадим Олейник, Игорь Ласточкин, Степан Казанин, Артем Гагарин, Александр Педан, Игорь Цыганык, Александр Денисов, Tamerlan, Микка Фаталов, Александр Фоззи. На замену выходили: Григорий Решетник, Женя Янович, Влад Шевченко, Alekseev, Артем Пивоваров, Любомир Левицкий, Вася Брутальный, Екатерина Никитина.

Тренер: Владимир Шаран.

Организаторами и соорганизаторами игры выступили: креативный продюсер Феликс Ардельянов, один из лучших бомбардиров за всю историю чемпионатов Украины Евгений Селезнев, футбольный клуб "Минай", "Футбол Podcast", благотворительная организация "Лига Жизни", Украинская Ассоциация Футбола.