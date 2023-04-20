Мэры столиц Франции и Украины договорились о дальнейшем эффективном сотрудничестве между городами.

В Париже появится Киевский сквер. Он будет расположен в центре французской столицы всего в двух километрах от знаменитой Эйфелевой башни.

Как сообщил городской голова Киева Виталий Кличко в своем Telegram, в частности об этом они договорились сегодня во время встречи с мэром Парижа Ан Идальго, которая посетила украинскую столицу.

"В июне этого года в центре Парижа, возле Пти Пале (городского музея искусств - УНИАН), появится Киевский сквер", - отметил он.

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Кличко поблагодарил Идальго за поддержку Украины и помощь Киеву.

"Договорились о дальнейшем эффективном сотрудничестве наших столиц", - подчеркнул городской голова.

Поддержка Украины Администрацией Парижа

В апреле 2022-го года мэр Парижа Ан Идальго приехала с визитом в Киев. Обе столицы подписали соглашение о партнерстве и сотрудничестве. Также Кличко тогда поблагодарил французскую столицу за гуманитарную помощь Украине.

Ан Идальго выступила против участия россиян и белорусов на Олимпиаде-2024. Она не поддерживает даже участие спортсменов стран-террористов под нейтральным флагом. Игры должны состояться как раз в Париже следующим летом.

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