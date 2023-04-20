В Париже появится Киевский сквер. Он будет расположен в центре французской столицы всего в двух километрах от знаменитой Эйфелевой башни.
Как сообщил городской голова Киева Виталий Кличко в своем Telegram, в частности об этом они договорились сегодня во время встречи с мэром Парижа Ан Идальго, которая посетила украинскую столицу.
"В июне этого года в центре Парижа, возле Пти Пале (городского музея искусств - УНИАН), появится Киевский сквер", - отметил он.
Кличко поблагодарил Идальго за поддержку Украины и помощь Киеву.
"Договорились о дальнейшем эффективном сотрудничестве наших столиц", - подчеркнул городской голова.
Поддержка Украины Администрацией Парижа
В апреле 2022-го года мэр Парижа Ан Идальго приехала с визитом в Киев. Обе столицы подписали соглашение о партнерстве и сотрудничестве. Также Кличко тогда поблагодарил французскую столицу за гуманитарную помощь Украине.
Ан Идальго выступила против участия россиян и белорусов на Олимпиаде-2024. Она не поддерживает даже участие спортсменов стран-террористов под нейтральным флагом. Игры должны состояться как раз в Париже следующим летом.