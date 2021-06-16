Убийцы проведут два года в спецучреждении.

В городе Измаил Одесской области за жестокое убийство бездомного на принудительное перевоспитание направлены двое подростков.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Одесской областной прокуратуры, с соответствующим ходатайством в суд обратилась Измаильская окружная прокуратура.

Ходатайство касалось наказания 12-летнего и 13-летнего мальчиков, избивших жителя Измаила, от которых тот скончался.

«Малолетние не достигли возраста, с которого наступает уголовная ответственность. Поэтому к ним применена принудительная мера воспитательного характера в виде направления в специальное учебно-воспитательное учреждение для детей и подростков сроком на 2 года», - пояснили в пресс-службе.

Читайте такжеВ Харькове суд арестовал мужчину, который бросил гранату в компанию молодежиВышеназванная мера воспитательного характера была предложена прокуратурой в связи с тем, что подростки вышли из-под контроля родителей, отрицательно характеризуются и не поддаются воспитательному воздействию.

Измаильским городским судом ходатайство прокуратуры удовлетворено – детей на 2 года направят в специальное учебно-воспитательное учреждение для детей и подростков.

Жестокое убийство бездомного в Одесской области

В конце марта в Измаиле двое подростков жестоко убили 58-летнего бездомного. На его теле были следы множественных ранений - переломы ребер, политравма.

Как выяснилось, двое местных подростков 12-ти и 13-ти лет поссорились с мужчиной из-за булочки, которую тот не захотел для них попросить у прохожих. Они заманили бездомного к озеру, где жестоко избили руками, ногами, палками.

Семьи обоих подростков состоят на учете службы по делам детей как, оказавшиеся в сложных жизненных обстоятельствах. Сами же малолетние неоднократно попадали в поле зрения полиции за кражи.

Было открыто производство по ч.2 ст.121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Убийство вызвало большой резонанс в Измаиле, жители которого заявили, что потерпевший, которого люди называли «Петя Карбюратор», был дружелюбным, жизнерадостным человеком. Мужчина подкармливал бездомных собак, которые часто его сопровождали.

Потерпевший ранее жаловался людям, что эти двое подростков его обижают, но никогда не применял в отношении них физическую силу и других просил этого не делать.

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Автор: Лариса Козовая