Администрация города приняла решение начать очные занятия только в тех заведениях, которые могут обеспечить себя светом.

В Одессе продлили школьные каникулы из-за дефицита электроснабжения, который был обусловлен масштабной аварией на местной подстанции 4 февраля.

Ранее из-за этой проблемы местные власти объявили о двухдневных каникулах 6 и 7 февраля. Однако из-за нехватки света местные власти приняли решение продлить каникулы до конца недели. Об этом родителей предупредили в социальных сетях.

"Школы продлевают каникулы до конца недели. По решению администрации, начинают очные занятия школы, в которых есть свет. Учебные заведения информируют родителей о ситуации в конкретной школе", - говорится в сообщении.

Также там отметили, что уже с 8 февраля детские сады будут работать по обычному графику. Это касается заведений, которые работали очно.

Авария на подстанции в Одессе

Утром 4 февраля на одном из ключевых объектов энергетической инфраструктуры Одесского района произошла авария. Из-за этого большая часть города осталась без света.

Как сообщили специалисты "Укрэнерго", авария случилась из-за проблем с оборудованием. По состоянию на 5 февраля премьер-министр Украины Дениса Шмыгаль отметил, что из-за аварии в Одессе до 40% потребителей до сих пор остаются без электроэнергии.

7 февраля в ДТЭК сообщили, что ситуация со светом в городе все еще сложная. Жителям города пообещали гарантированно включать свет только на два часа, после чего следующие восемь - они будут без электроэнергии.

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