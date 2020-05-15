В Одессе объявлено подозрение еще двум работникам колледжа, где при пожаре погибло 16 человек

Один из двух новых подозреваемых будет объявлен в розыск.

Объявлено подозрение еще двум работникам Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, в котором во время пожара в декабре 2019 года погибли 16 человек.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Одесской области, подозрение объявлено заведующей дневным отделением экономики и предпринимательства этого учебного заведения. Решается вопросы об избрании ей меры пресечения.

Второй подозреваемый - бывший замдиректора колледжа по административно-хозяйственной работе. Отмечается, что указанную должность он занимал до 2 декабря прошлого года. Ему инкриминируют нарушение требований пожарной безопасности, в результате чего возник пожар, повлекший гибель людей, а также имущественную ущерб в особо крупном размере (ч. 2 ст. 270 Уголовного кодекса).

Сейчас решается вопрос об объявлении этого фигуранта в розыск и установлении его местонахождения.

Кроме того, как отметили в пресс-службе, руководителю колледжа и заведующей хозяйством учебного корпуса вручено извещение об изменении подозрения. В частности, им сообщено о подозрении по вышеназванной статье УКУ (ч. 2 ст. 270), а ранее инкриминировали ст. 367 Уголовного кодекса ("служебная халатность").

В настоящее время обе подозреваемые находятся под домашним арестом.

Досудебное расследование проводят следователи отдела по особо тяжким преступлениям следственного управления ГУНП в Одесской области.

«Ход расследования этого трагического события находится на контроле у руководства областной прокуратуры», - добавили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, утром 4 декабря 2019 года в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на 3-м этаже 6-этажного учебного корпуса возник пожар, площадь которого составила 4 тыс. кв. м. В этом угловом здании размещались 19 различных организаций и учреждений.

В результате пожара погибли 16 человек (дети, сотрудники и спасатель), пострадали более 30 человек.

Правоохранители объявили о подозрении в служебной халатности директору колледжа Любови Кочерге, завхозу учебного заведения и бывшему начальнику Главного управления ГСЧС в Одесской области Виктору Федорчаку.

По факту пожара было открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.

Кроме того, в связи с пожаром ГБР проводит расследование по факту служебной халатности сотрудников регионального главка ГСЧС (ч. 2 ст. 367 УКУ).

В связи с пожаром были уволены начальник Главного управления ГСЧС в Одесской области Виктор Федорчак и один из его заместителей Михаил Вовк.