Находку обнаружили во время земляных работ.

В Одессе обнаружена 100-летняя бутылка коньяка.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил в социальных сетях директор музея коньячного завода «Шустов» Сергей Дяченко.

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По его словам, во время земляных работ, возле здания музея, обнаружена стеклянная бутылка коньяка, который выпускался заводом более века назад. Предполагается, что сейчас стоимость находки может достигать 40 тыс. долл.

«Думаю, вот 12 тыс. долл. до 40 тыс. долл., скоро выясним! Вот такую бутылку с коньяком в отличном состоянии нашли сегодня рабочие возле музея! Этот коньяк выпускал завод «Шустов» с 1899 по 1906 год! Коньяку более 100 лет!», - сообщил Дьяченко.

Справка УНИАН. Одесский коньячный завод «Шустов» основан в 1863 году. Завод владеет значительными площадями собственных элитных виноградников (приблизительно 1 тыс. га), а также старейшим парком бочек.

Одна из крупнейших побед завода «Шустов» датируется 1900 годом, когда его продукция получила Гран-при на всемирной выставке, которая проходила в Париже.

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Автор: Лариса Козовая