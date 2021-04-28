Два человека госпитализированы в нейрохирургию.

В Одессе в больницу доставили 7 пострадавших в результате обрыва лифта в многоэтажном жилом доме на ул. Говорова.

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Как сообщили журналистам в пресс-службе мэрии города, в больницу доставлены семь мужчин, находившихся в лифте.

«По состоянию на 9:50 принято решение о госпитализации двух пациентов в нейрохирургическое отделение, обследование других продолжается», - сообщили в мэрии.

Отмечается, что некоторые из пострадавших – в шоковом состоянии.

Как уточнили в мэрии, инцидент произошел в жилом доме ОСМД «Академгородок». Сейчас на месте происшествия работает следственная группа.

Обрыв лифта в жилом доме Одессы

28 апреля в Одессе в 10-этажном жилом доме по улице Говорова, 10/Г оборвался лифт, в котором было 8 человек. Лифт упал с 1-го этажа вниз лифтовой шахты, пролетев примерно 7 м.

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Автор: Лариса Козовая