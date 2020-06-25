В Минздраве рассказали, при каких условиях карантин в регионе должен быть усилен

Решение об усилении или ослаблении ограничительных мер принимают региональные комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Карантин в регионе должен быть усилен, если один из показателей эпидемической ситуации в течение трех дней не соответствует установленному правительством уровню.

Читайте такжеВ Киевской области могут усилить карантин

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

«У нас достаточно четко в решении правительства предусмотрено, по каким признакам определяются критерии в той или иной области, в том числе и по усилению карантина. Берется один из тех признаков, в том числе и показатель тестирования - если в течение трех дней этот показатель не соответствует установленному в постановлении Кабмина критерию - соответственно региональная комиссия ТЭБ и ЧС должна собраться и определиться по усилению карантинных мероприятий. Есть перечень ограничений, которые должны быть усилены», - заявил он.

Как сообщал УНИАН, 17 июня правительство продлило действие адаптивного карантина до 31 июля и обновило механизмы, по которым в регионах со значительным распространением COVID-19 могут принимать решение об усилении ограничений.

Регионом со значительным распространением COVID-19 будет считаться регион, в котором есть один из следующих признаков: загруженность больниц составляет более 50%; среднее количество тестирований составляет менее 24 на 100 тыс. населения в течение последних 7 дней; коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 составляет более 11%; показатель динамики роста случаев инфицирования коронавирусом - более 8 случаев 100 тыс. населения.

Решение об усилении или ослаблении ограничительных мер и в дальнейшем будут принимать региональные комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций на основе оценки эпидемической ситуации.

В Украине по состоянию на утро 25 июня зарегистрировано более 40 тыс. лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них более 1 тыс. летальных, 17 тыс. 758 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 994 новых случая.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram