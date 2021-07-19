Построить первый учебный корпус "Метинвест Политехника" планируют к сентябрю 2022 года.

В Мариуполе "Метинвест" начинает строительство университетского городка первого частного технического вуза "Метинвест Политехника".

Уже представлен макет главного корпуса будущего горно-металлургического вуза. Об этом говорится в сюжете "24 канала".

Так, дизайн макета разработал известный нидерландский архитектор Хироки Мацуура.

В будущем университете будут готовить специалистов в сфере металлургии и горного дела. Преподавать в вузе будут ученые и практики из Германии, Польши, Португалии, а также украинские педагоги из других вузов и специалисты из "Метинвеста". Кроме того, студенты будут проходить стажировку на металлургических предприятиях.

В Министерстве образования и науки Украины уже оценили инициативу создания негосударственного вуза. Как отметил глава МОН Сергей Шкарлет, это большое красивое событие на Донбассе при поддержке мощного инвестора - "Метинвеста".

Читайте такжеДля преподавания в университете "Метинвеста" собираются привлекать европейских ученых и практиков"Я думаю, что это большой хороший пример и для подражания всем другим территориям, если мы хотим развивать это государство как высокотехнологичное и высокодоходное и конкурентоспособное в будущем", - отметил Шкарлет.

Как отметил гендиректор Группы "Метинвест" Юрий Рыженков, металлургия должна стать более экологически чистой, углеродно-нейтральной, более автоматизированной и диджитальной. А для этого нужны люди, которые это будут делать.

"И вот именно "Метинвест Политехника", я уверен, даст тех людей, которые смогут реализовать эти планы, даст новый толчок экономике всей страны. И я уверен, приведет к успеху страны в целом", – рассказал Рыженков.

Построить первый учебный корпус "Метинвест Политехника" планируют до сентября 2022 года. Вуз уже формирует штат, разрабатывает учебные программы, привлекает в образовательную работу международных партнеров.

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Автор: Григорий Бондарь