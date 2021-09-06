По словам родителей, из-за занятий во вторую смену дети не имеют возможности посещать дополнительные кружки и секции.

Родители учеников Мелитопольской общеобразовательной школы I-III ступеней №1 в Запорожской области, расположенной возле водноспортивного комплекса города Мелитополя выступили против занятий в две смены, потому что это неудобно ни им, ни самим школьникам.

"Мы на работе и не можем проконтролировать детей. Это также влияет на качество образования. Во-вторых, почти все секции и кружки в городе работают во второй половине дня, когда наши дети занимаются в школе", - возмущаются родители, сообщает ria-m.tv.

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Эту проблему родители школьников Мелитополя подняли во время общения с мэром города Иваном Федоровым в прямом эфире.

Городской голова подтвердил, что в школе №1 действительно есть большая загрузка и необходимость во второй смене, но лично Федоров не видит в этом проблемы.

"На своем примере я приведу, что примерно, половину школьного возраста я учился во вторую смену. Для родителей, наверное, был какой-то дискомфорт. Но я не уверен, что это влияет на качество образования", - ответил на претензии родителей Федоров.

Так же по словам родителей, из-за занятий во вторую смену дети не имеют возможности посещать дополнительные кружки.

В свою очередь Иван Федоров поручил профильному заместителю разработать расписание внешкольных занятий так, чтобы учитывали возможность для занятий детям, которые учатся во вторую смену в школе.

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Автор: Виктория Гордиенко