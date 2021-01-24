Рядом с памятным знаком "Погибшим в необъявленной войне" прошла панихида.

В Мариуполе чтят память погибших во время обстрела оккупантами микрорайона "Восточный" 24 января 2015 года.

Об этом говорится в сообщении на сайте Мариупольского городского совета.

Читайте такжеВ Украине сегодня отмечают День внешней разведкиОтмечается, что рядом с памятным знаком "Погибшим в необъявленной войне" прошла панихида. С утра к его подножию мариупольцы приносят цветы и лампадки.

В 9:15 - время, когда произошел обстрел, в память о погибших прозвучали электросирены.

"31 смерть, 117 раненых и разрушенная инфраструктура - последствия тех страшных 30 секунд. Жизнь города разделилась на "до" и "после". Эту боль невозможно передать словами. Но этот день навсегда объединил каждого мариупольца. Мы осознали - самое ценное и хрупкое, что у нас есть - человеческая жизнь. Сегодня важно не забывать эту трагедию. Каждый из нас должен делать все, чтобы она никогда не повторилась", - отметил городской председатель Вадим Бойченко.

В свою очередь, глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко отметил: "Мы должны понимать, что погибшие живут в наших сердцах до тех пор, пока живет память о них".

Обстрел Мариуполя 2015 года

Утром 24 января 2015 года террористы из реактивной системы залпового огня "Град" обстреляли восточные жилые кварталы Мариуполя. Погибли более 30 человек, более 100 были ранены. В результате обстрела были повреждены 55 многоэтажных домов, в 11 из них было прямое попадание ракет.

Позже в СБУ заявили, что контрразведка спецслужбы ликвидировала российско-террористическую группировку, которая обстреляла Мариуполь.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Татьяна Поляковская