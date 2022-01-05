Без воды 4 января в результате аварии на водопроводе остался еще ряд городов и сел во Львовской области.

В городе Трускавец Львовской области частично возобновлено водоснабжение, прекращенное 4 января 2021 года из-за аварии на водопроводе.

Как сообщает в Facebook Трускавецкий городской совет, по состоянию на 9 часов утра 5 января водоснабжение в городе восстанавливают.

Как информирует КП "Дрогобычводоканал", масштабная авария на водопроводе Горное-Дрогобыч в Доброгостове была ликвидирована вчера ориентировочно в 21:30.

Читайте такжеВ Украине с сегодняшнего дня повышаются тарифы на воду"Запущен скважинный фонд на реке Стрый. Напомним, что без водоснабжения в результате аварии на водопроводе Горное-Дрогобыч оставался не только Трускавец, но и города Дрогобыч, Стебник и села Дрогобычского района", – сказано в сообщении.

В ООО "Трускавецкий водоканал" отмечают, что в результате большого отбора воды возможны перебои с водоснабжением в отдельных домах и просят горожан с пониманием отнестись к данной ситуации и не создавать ажиотаж".

На предприятии обещают, что сегодня водоснабжение обязательно будет восстановлено.

Как сообщал УНИАН, 4 января курортный Трускавец остался без воды. В течение дня вопрос водоснабжения в городе был урегулирован – в частности, подписан договор на водоснабжение между ООО "Трускавецкий водоканал" и КП "Дрогобичводоканал". Также коммунальные службы приступили к ликвидации аварии на магистральном водопроводе Горное-Дрогобыч (в с. Доброгостов), чтобы восстановить водоснабжение.