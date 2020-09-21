В то же время отмечается, что поезда курсируют по графику.

В Киеве с Центрального железнодорожного вокзала эвакуировали всех работников и пассажиров из-за анонимного сообщения о минировании.

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Как говорится в сообщении компании "Укрзализныця" в социальной сети Facebook, временно ограничена работа Центрального железнодорожного вокзала в столице.

В то же время отмечается, что поезда курсируют по графику, а посадка пассажиров осуществляется через прилегающие к центральному зданию переходы.

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Автор: Александр Куницкий