В Киеве протестовали против бездействия правоохранителей в расследовании дела о наркоторговле

Ее участники требовали у МВД обратить внимание на возможную противоправную деятельность гражданина РФ Александра Щипцова, который, по данным организаторов митинга, может быть причастен к созданию на территории Украины организованной преступной группировки, занимающейся, в частности, торговлей наркотическими веществами.

В среду, 22 июля, в Киеве под зданием Министерства внутренних дел Украины прошла акция протеста.

Ее участники требовали у МВД обратить внимание на возможную противоправную деятельность гражданина РФ Александра Щипцова, который, по данным организаторов митинга, может быть причастен к созданию на территории Украины организованной преступной группировки, занимающейся, в частности, торговлей наркотическими веществами. О требованиях протестующих сообщает корреспондент OBOZREVATEL.

Эта акция, по словам ее участников, стала уже третьей попыткой активистов обратить внимание на возможную противоправную деятельность господина Щипцова. По данным одного из организаторов мероприятия, адвоката Дмитрия Каленова, упомянутый гражданин РФ пользуется поддельными документами сразу на несколько разных имен. На одно из них в 2014 году он получил гражданство Украины. При этом, на каких основаниях господину Щипцову было предоставлено гражданство, учитывая, что он находится в международном розыске из-за возбужденных в отношении него в РФ уголовных дел по тяжким статьям – не известно.

Кроме того, Каленов уверяет, что располагает доказательствами совершения господином Щипцовым преступных действий на территории Украины. В частности он якобы здесь ОПГ, занимающееся продажей наркотических средств.

Также, по словам Каленова, в отношении Щипцова украинскими правоохранительными органами было открыто несколько уголовных производств, однако их расследование по неизвестным причинам приостановлено.

С требованиями расследовать возможную противоправную деятельность Щипцова активисты дважды приходили под здание Офиса генеральной прокуратуры, а также выходили на акцию в поселке под Киевом, где живет упомянутый гражданин. С момента последней попытки добиться возобновления активного расследования в уголовных производствах, где, по словам адвоката, фигурирует Щипцов, прошло около полутора месяца. Однако никаких подвижек в расследовании до сих пор нет.

"Фигуранты указанного уголовного дела как пытаются решить свои проблемы и вопросы через генеральную прокуратуру, СБУ, через Министерство внутренних дел, так и продолжают это делать", - заявил OBOZREVATEL один из участников митинга.

По итогам акции ее участники передали руководству МВД обращение с подробным изложением своего видения проблемы, а также собранными аргументами, свидетельствующими о возможной причастности господина Щипцова к совершению преступлений на территории Украины.

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