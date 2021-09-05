Участники посчитали, что фестиваль посетили около 40 тысяч человек.

4-5 сентября в Киеве проходил фестиваль современной поп-культуры Comic Con Ukraine 2021.

Участники фестиваля были наряжены в костюмы любимых героев комиксов, фильмов и игр.

Организаторы подсчитали, что Comic Con Ukraine посетили около 40 тысяч человек. Многие из них простояли в огромных очередях, билет обошелся им в полтысячи гривень.

На фестивале танцевали, играли в настольные и ролевые игры. Некоторые участники пришли со своими домашними любимцами и активно их вовлекали в игры.

Читайте такжеНа Книжном Арсенале объявили самую красивую книгу Украины 2021 года (фото)В программе Comic Con Ukraine были Cosplay и Cover Dance шоу, встречи и фотосессии со звездами, геймерские турниры, презентации новинок (комиксов, геймов, фильмов), выступления музыкальных бэндов.

Фестиваль Comic Con: что известно

Comic Con – это крупнейший международный фестиваль поп-культуры. Проводится во многих странах.

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Автор: Катерина Шварц