Как и почему статуя оказалась на свалке неизвестно.

В Киеве кто-то вынес на мусторник две статуи в рост человека. Одна из них-Дева Мария, которая держит на руках маленького Иисуса.

Фото опубликовали в Telegram-канале "Киев без цензуры".

Статуи заметили на мусорнике возле станции метро "Бориспольская".

"Ничего святого...",- написали под фото. Стоит отметить, что судя по снимку, статуи имеют довольно хорошо сохранившийся вид.

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Как сообщал УНИАН, в декабре прошлого года в городе Южное Одесской области на помойке нашли живого кролика. Пушистика на дне контейнера возле многоэтажек под хламом чудом увидели местные жители и обратились к зоозащитникам. Те выловили животное. Ушастик мог погибнуть от холода, или его просто бы придавило мусором. Малыш ручной, людей не боится. Очевидно, жил в семье. Как оказался в мусорном баке – неизвестно.