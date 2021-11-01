Новая школа создаст более 700 мест для получения премиального международного образования для международных и украинских студентов с сентября 2022 года.

Международная группа Brookes Education Group вместе с украинской CIL International, подписавшие в декабре 2020 года партнерское соглашение, основали международную школу с уровнем образования EC-12 (от трех лет до 12 класса) Brookes CIL International School в столице Украины.

Эта информация опубликована на сайте организации cil.brookes.org .

Также сообщается, что новая школа создаст более 700 мест для получения премиального международного образования для международных и украинских студентов с сентября 2022 года.

Международная школа Brookes CIL будет продолжать традиции глобальной сети Brookes Education Group. Brookes CIL – это школа-кандидат* по трем международным уровням PYP, MYP и DP. Эта школа планирует получить аккредитацию как Всемирная школа IB (International Baccalaureate). Всемирные IB школы – это учебные заведения, имеющие общую философию: преданность высококачественному и интересному международному образованию, которое CIL International School считает очень важным для наших студентов", – говорится в сообщении Brookes CIL International School.

Следует уточнить, что *только школы, уполномоченные Международной организацией IB, могут предложить одну из четырех академических программ: программу для учащихся начальной школы (PYP), программу для учащихся средней школы (MYP), дипломную программу для учащихся старшей школы (DP) и профессионально-ориентированную программу (CP). Статус школы-кандидата не гарантирует дальнейшую авторизацию. Для получения полной информации о Международной организации IB и ее программах посетите сайт ibo.org.

"Мы с гордостью и радостью хотели бы объявить, что подписали соглашение с CIL International в Киеве (Украина) о развитии международной школы премиум-класса для нового поколения учащихся от 3 до 18 лет, которая станет новейшим членом Образовательной Группы Брукс (Brookes Education Group), – говорит Kevin Skeoch (Кевин Скиоч), директор-основатель школы и директор совета директоров Образовательной группы Брукс. – Международная школа Brookes CIL – это учебное заведение, расположенное в центральной локации города Киева, которое является высокотехнологичным зданием. Тут будут работать высококвалифицированные и опытные международные преподаватели, что привлечет в Украину самые высокие образовательные стандарты, а вместе с этим и много новых возможностей для украинских и иностранных семей".

CIL International будет сотрудничать с Brookes Education Group для создания девятого ведущего центра образования – Brookes CIL International School, вливаясь в семью школ этой группы в девяти странах, в частности в Канаде, США, Великобритании, Китае, Индии и Южной Корее, сообщается на сайте организации.

"С мечтой обеспечить будущее, полное возможностей для студентов в Киеве, CIL International в сотрудничестве с Brookes Education Group построила заведение, предлагающее опыт мирового класса с использованием самого современного оборудования для студентов, чтобы создать предпосылки, в которых они смогут превзойти стандартное образование", – сообщает пресс-служба Brookes CIL International School на сайте cil.brookes.org .

Там уверяют, что пересматривают учебные практики, чтобы адаптироваться к социальному, политическому и экономическому климату после COVID-19, обеспечивая нашим молодым будущим лидерам готовность к вызовам нового поколения.

"Самый современный объект будет расположен в центре Киева на впечатляющих 25 000 кв. м. Уникальное в архитектурном отношении здание станет центром для процветания студентов во всех областях знаний, предлагая полный доступ к современным просторным классам, столовым и кафе, двум научно-техническим лабораториям Makerspace, профессиональным спортивным сооружениям, залу для выступлений, физическим, химическим и биолабораториям, нескольким ИТ-комплексам, библиотекам, кулинарному центру, музыкальной, подкастовой и редакторской студиям и специализированной учебной среде, которая повышает уровень обучения с помощью интегрированных технологий", – сообщает Brookes CIL International School.

Автор: Иван Бойко