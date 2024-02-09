Возглавляет делегацию председатель комитета разведки Майк Тернер.

В Киев прибыла двухпартийная делегация Конгресса США во главе с председателем комитета разведки Майком Тернером. Об этом сообщила в сети Х посол США в Украине Бриджит Бринк, обнародовав фото прибытия участников делегации на железнодорожный вокзал Киева.

"Приятно приветствовать в Киеве двухпартийную делегацию Конгресса во главе с главой разведки Палаты представителей Майком Тернером. И в том числе Френча Хилла, Джейсона Кроу, Эбигейл Спанбергер и Зака Нанна", - отметила Бринк.

Вопрос помощи США Украине открыт: что стоит знать

Еще в октябре 2023 года администрация Байдена подала в Конгресс запрос на дополнительное финансирование зарубежных партнеров США. Там предусматривались и деньги для помощи Украине, а именно – около 60 млрд долларов. Однако до сих пор законодатели запрос не одобрили.

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Республиканцы блокируют рассмотрение помощи Украине из-за вопроса безопасности границ. Байден заявил, что республиканцы в Конгрессе действуют по указанию Дональда Трампа.

Вчера, 8 февраля, Сенат США проголосовал за рассмотрение сделки на 95 миллиардов для помощи Украине, Израилю и Тайваню. Но это еще не окончательное решение. В частности, вопрос этой помощи будет еще рассматриваться в Палате представителей США.

В то же время, спикер Пентагона Патрик Райдер на пресс-конференции заявил, что США продолжат поставлять Украине вооружение для ПВО. По его словам, для этого есть определенные механизмы.

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