Мемориализация мест массовых захоронений является одним из важных аспектов памяти, отметили в ОЕОУ.

Сегодня, в Международный день памяти жертв Холокоста, Объединенная еврейская община Украины призывает почтить память пострадавших в Трагедии.

Одним из важных аспектов памяти является мемориализация мест массовых захоронений, говорится в Telegram-канале ОЕОУ.

В 2021 году ОЕОУ обозначила места захоронений памятными знаками в Верхнеднепровске, Винограде, Шкаровке, Василькове, Чесниках, Белополье, Ястребиново, Верховцево и Новомиргороде.

К сожалению, местонахождение тысяч мест захоронений еще не установлены, а сотни обнаруженных мест — еще не обозначены.

Если вам известно еще не обозначенное место массового захоронения жертв Холокоста в Украине — поделитесь с нами информацией по электронному адресу [email protected]

Мы сделаем все, чтобы сохранить память о жертвах Холокоста, обозначив эти места.