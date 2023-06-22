С сегодняшнего дня по всей Черкасской области заведения общественного питания и досуга должны закрываться не позднее 22:00.

В Черкасской области ограничили общий режим работы заведений общественного питания и досуга.

Об этом сообщил глава Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец в Telegram.

По его словам, с сегодняшнего дня по всей Черкасской области будет действовать общий режим работы заведений общественного питания и досуга, они должны закрываться не позднее 22:00.

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"Без исключений. Такое решение мы приняли совместно с правоохранителями и военным командованием. Все - ради вашей безопасности и правопорядка в условиях вооруженной агрессии РФ",- заявил Табурец.

Он также напомнил, что комендантский час в области действует ежедневно с 00:00 до 4:00.

Какие ограничения действуют в Киевской области

Как сообщал УНИАН, ранее в Киевской области ограничили время проведения развлекательных мероприятий, работы ТРЦ и заведений питания. В частности, развлекательные мероприятия, такие как концерты, шоу-программы, дискотеки, выступления профессиональных и любительских коллективов, ярмарки, спортивные соревнования и тому подобное, в том числе благотворительные, проводить в заведениях на территории Киевской области разрешено до 21:00. В области запрещена деятельность заведений общественного питания и торгово-развлекательных заведений (ресторанов, баров, кафе, столовых, закусочных, пиццерий, баз отдыха, загородных комплексов и т.д.) Во время действия комендантского часа.

На Киевщине комендантский час длится с 00: 00 до 05:00.

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