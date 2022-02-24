Горожан призывают немедленно сообщать в полицию о подозрительных лицах или предметах.

В Броварах Киевской области в результате взрыва погибли шесть человек, еще 12 получили ранения.

Об этом сообщил мэр города Игорь Сапожко "Суспильному".

У себя на странице в Facebook он отметил, что больницы в городе работают в усиленном режиме:

"В случае обнаружения подозрительных лиц или предметов, немедленно сообщайте в полицию".

Объявление Россией полномасштабной войны против Украины

Как сообщал УНИАН, президент России Владимир Путин начал вторжение в Украину в ряде городов прогремели взрывы.

Вскоре президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам и объявил о введении военного положения.

Ранее журналист Андрей Цаплиенко сообщил, что войска России пересекли границу Украины в районе Харькова.

В то же время журналист Юрий Бутусов поделился, что российская сторона атаковала наше государство, и по всей стране были атакованы военные объекты, в первую очередь, системы управления, авиабазы части противовоздушной обороны. По его данным, украинская армия оказала сопротивление.

До этого российский президент Владимир Путин подписал указы о независимости так называемых " ЛНР "и"ДНР". РФ также решила ввести в псевдореспублики своих "миротворцев". О таких решениях российской стороны стало известно 21 февраля.

Поздно вечером 23 февраля появилась информация, что главари "ДНР" и "ЛНР" Денис Пушилин и Леонид Пасечник попросили Россию оказать "республикам" военную помощь.