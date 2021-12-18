Все остальные области, а также Киев находятся в "желтой" зоне.

В 8 областях Украины сохраняются показатели "красной" зоны эпидемической опасности.

Об этом говорится в обнародованных на сайте Министерства здравоохранения индикаторных показателях для определения регионов со значительным распространением COVID-19.

Так, Волынская, Житомирская, Запорожская, Киевская, Николаевская, Сумская, Черкасская и Черниговская области имеют показатели, которые отвечают "красному" уровню эпидопасности.

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Все остальные области, а также Киев находятся в "желтой" зоне.

Самые высокие уровни заболеваемости демонстрируют в настоящее время столица, Волынская и Полтавская области.

Как сообщал УНИАН, 16 декабря министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что Киевская, Житомирская, Сумская и Черкасская области в ближайшее время будут выведены из "красной" зоны эпидопасности.

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Автор: Таня Поляковская