Шмыгаль: "ограничения" на выезд украинских заробитчан в страны ЕС – это фейк и ложь

Правительство Украины добивается, чтобы европейские страны обеспечили медицинские гарантии, гарантию возврата украинцев, гарантию нормальных условий работы и проживания на официальном уровне.

Премьер-министр Денис Шмыгаль подчеркивает, что никаких ограничений на выезд украинских граждан для работы в страны Европейского Союза нет, однако Кабинет министров Украины добивается, чтобы были обеспечены надлежащие условия.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава правительства сказал во время выступления на внеочередном заседании парламента.

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«Относительно ограничения выезда - это фейк и ложь. Никаких ограничений правительство не устанавливало. Сегодня ведутся переговоры с европейскими правительствами о том, если наших людей приглашают на работу в европейские страны для выполнения работ, значит это должна быть официальная работа, это должны быть медицинские гарантии, это должна быть гарантия возвращения людей сюда (в Украину), это должна быть гарантия нормальных условий работы и проживания там на официальном уровне. Мы впервые получили возможность на равных вести диалог о защите интересов наших людей в европейских странах и сегодня компании, которые приглашают наших людей туда работать, - полностью этих условий придерживаются», - отметил Шмыгаль.

Также, глава правительства сказал, что если речь идет о работе в Европе, то это не должен быть «двухнедельный туризм туда-сюда, импорт-экспорт коронавируса».

«Мы не для того два месяца держали страну, и вся Европа держит свои страны закрытыми, чтобы сегодня каждые две недели привозить 100-200 тыс. инфицированных людей и постоянно бороться и валить экономику страны», - заявил он.

В связи с этим правительство Украины добивается, чтобы европейские работодатели гарантировали достойные условия работы.

Также в середине государства правительство работает над обеспечением безопасности.