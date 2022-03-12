После вынужденных двухнедельных каникул школьники возвращаются за парты. Уже с понедельника, 14 марта, образовательный процесс должен начаться по крайней мере в 14 областях – там, где позволяет ситуация с безопасностью.
Об этом сообщил министр образования Сергей Шкарлетт в эфире всеукраинского телемарафона UAразом.
В МОН разрешили школам самостоятельно выбирать формат образовательного процесса. В частности, обучение могут проводить очно, дистанционно или в смешанной форме.
В каких областях возобновляют обучение в школах:
- Львовская область,
- Тернопольская область,
- Ивано-Франковская область,
- Черновицкая область,
- Хмельницкая область,
- Запорожская область,
- Одесская область,
- Кировоградская область,
- часть Сумской области.
Остальные области будут принимать решения относительно дальнейших действий в зависимости от развития ситуации в рамках военного положения.
Также в ведомстве отметили, что те школьники, которые с начала войны переехали в другие регионы страны, могут приобщиться к обучению в школах там, где находятся сейчас. Причем, в любом формате.
Ранее сообщалось, что поступающие в этом году не будут сдавать ВНО 2022. Вместо него будет создан некий аналог ВНО, но без участия ребенка. "Все будет прозрачно, потому что компьютер не участвует в каких-либо коррупционных схемах" – пообещали в МОН.