Школьники, которые с начала войны переехали в другие регионы страны, могут приобщиться к обучению в школах там, где находятся.

После вынужденных двухнедельных каникул школьники возвращаются за парты. Уже с понедельника, 14 марта, образовательный процесс должен начаться по крайней мере в 14 областях – там, где позволяет ситуация с безопасностью.

Об этом сообщил министр образования Сергей Шкарлетт в эфире всеукраинского телемарафона UAразом.

В МОН разрешили школам самостоятельно выбирать формат образовательного процесса. В частности, обучение могут проводить очно, дистанционно или в смешанной форме.

В каких областях возобновляют обучение в школах:

Львовская область,

Тернопольская область,

Ивано-Франковская область,

Черновицкая область,

Хмельницкая область,

Запорожская область,

Одесская область,

Кировоградская область,

часть Сумской области.

Остальные области будут принимать решения относительно дальнейших действий в зависимости от развития ситуации в рамках военного положения.

Также в ведомстве отметили, что те школьники, которые с начала войны переехали в другие регионы страны, могут приобщиться к обучению в школах там, где находятся сейчас. Причем, в любом формате.

Ранее сообщалось, что поступающие в этом году не будут сдавать ВНО 2022. Вместо него будет создан некий аналог ВНО, но без участия ребенка. "Все будет прозрачно, потому что компьютер не участвует в каких-либо коррупционных схемах" – пообещали в МОН.

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