С 14 марта в школах Украины возобновляется учеба / фото УНИАН, Вячеслав Ратынский

После вынужденных двухнедельных каникул школьники возвращаются за парты. Уже с понедельника, 14 марта, образовательный процесс должен начаться по крайней мере в 14 областях – там, где позволяет ситуация с безопасностью.

Об этом сообщил министр образования Сергей Шкарлетт в эфире всеукраинского телемарафона UAразом.

В МОН разрешили школам самостоятельно выбирать формат образовательного процесса. В частности, обучение могут проводить очно, дистанционно или в смешанной форме.

В каких областях возобновляют обучение в школах:

  • Львовская область,
  • Тернопольская область,
  • Ивано-Франковская область,
  • Черновицкая область,
  • Хмельницкая область,
  • Запорожская область,
  • Одесская область,
  • Кировоградская область,
  • часть Сумской области.

Остальные области будут принимать решения относительно дальнейших действий в зависимости от развития ситуации в рамках военного положения. 

Также в ведомстве отметили, что те школьники, которые с начала войны переехали в другие регионы страны, могут приобщиться к обучению в школах там, где находятся сейчас. Причем, в любом формате.

Ранее сообщалось, что поступающие в этом году не будут сдавать ВНО 2022. Вместо него будет создан некий аналог ВНО, но без участия ребенка. "Все будет прозрачно, потому что компьютер не участвует в каких-либо коррупционных схемах" – пообещали в МОН.

Вас также могут заинтересовать новости: