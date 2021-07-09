Военный 32-го реактивного артиллерийского полка ВМС ВСУ Кирилл Бурда заявил об избиении и вымогательстве денег за отказ сливать топливо из военной техники.
Сейчас в военной прокуратуре открыли два уголовных производства по инциденту с солдатом, сообщает Общественное.
По словам Бурды, командование и сослуживцы требовали с него деньги и устроили травлю после того, как он отказался выполнять "приказ" и сливать с военных машин бензин для дальнейшей продажи.
"Я охранял в лесу технику. И они требовали, чтобы я пропускал машины воинской части, которые будут заезжать и сливать бензин. Выезжать и вывозить его для продажи в магазины, которые расположены рядом. То есть заставляли рядовых матросов переодеваться в гражданские вещи и сливать бензин", - пояснил Бурда.
Военный уверяет, что ему угрожали психбольницей и физическим насилием. После этого он обратился в специализированную прокуратуру в военной и оборонной сфере.
"Было такое, что меня по голове ударили. Сказали, что надо делать прививку против коронавируса. Я написал рапорт об отказе. Через несколько дней подбежал старший матрос и вколол меня шприцем в спину со словами: "Я тебя провакцинировал", - рассказал солдат.
По словам матери военного Татьяны Бурды, после отказа выполнять приказ ее сына по сфабрикованным заключениям признали душевнобольным.
"Дотравились до того, что командир решил договориться в психушке. Там его напоили, в пищу подлили какую-то гадость. Насильно его затащили в сельскую психушку. Я потом звонила его руководству. Сказала, что солдаты - не рабы, а они - не рабовладельцы", - рассказала мать.
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По словам исполняющего обязанности руководителя Одесской специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Максима Брылева, после обращения Бурды они начали два уголовных производства.
"Первое уголовное производство зарегистрировали по признакам ч. 1 статьи 406 - нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии отношений подчиненности полномочий. Второе производство открыли по части 4 статьи 426-1 Уголовного кодекса Украины, относительно фактов превышения военными своих служебных полномочий", - рассказал Брилев.
По словам начальника пресс-службы командования морской пехоты ВМС ВСУ Александра Завтонова, сейчас в военной части назначили служебную проверку.
"Если определенные компетентные органы будут проводить следственные действия по этому вопросу, то с нашей стороны будет максимальное содействие. Если определенные должностные лица все же окажутся виновными, то будет ответственность, как это предусмотрено действующим законодательством", - отметил Завтонов.
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