Роман живет в тихом монастыре в центре Киева, но дома бывает нечасто.

Волонтер, руководитель социальной миссии ПЦУ Роман Холодов спас от войны сотни жизней. Вывозил из-под обстрелов тех, о ком забыли все.

Как говорится в сюжете ТСН, он называет себя загадочно "Параволан". Так когда-то прозвали себя священнослужители, которые рисковали своей жизнью, чтобы спасти других.

Роман живет в тихом монастыре в центре Киева, но дома бывает нечасто. Вместе с командой волонтеров из 10 ребят священнослужитель большинство времени проводит на колесах.

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"Мы очень много возили тяжелобольных деток, тяжелобольных людей с онкологией, с различными заболеваниями. Мы работали с больницами, с хосписами. Это люди, которые прикованы к постели, люди, которые не имеют средств для перевозки", - говорит Холодов.

Этим священнослужитель начал заниматься за несколько лет до начала полномасштабной войны. На специально оборудованном реанимобиле они перевозят тяжелобольных людей. Работа Романа - организаторская: проложить маршрут эвакуации, просчитать, что нужно в пути (обезболивающее, кислород, носилки).

Но с началом полномасштабной войны работы у этой группы волонтеров очень много, вот уже 8 месяцев они работают нон-стоп.

2 марта к Роману обратились бойцы терробороны Киева, на этот раз эвакуировать просили целый детдом, среди них были и больные детки. На вокзалам волонтерам передавали детей на поезд в Польшу.

Он спас сотни людей, но за суетой не было времени спросить ни их фамилии, ни контакты.

Полномасштабное вторжение РФ в Украину

Войска РФ ворвались в Украину с полномасштабным вторжением 24 февраля 2022 года.

Поняв, что на поле боя ситуация складывается в пользу ВСУ, Россия прибегла к террору мирного населения - обстреливает жилые дома, торговые центры и объекты критической инфраструктуры.

В Москве неоднократно заявляли, что их цель - уничтожить все энергетические объекты в Украине, чтобы не дать ей пройти зиму.

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