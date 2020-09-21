Госпогранслужба отреагировала на инцидент и выясняет, почему пограничник разместил такое видео.

Украинский пограничник Игорь Шарун опубликовал в ТікТок видео, на котором сравнил воинов ВСУ со свиньями.

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Соответствующие скрины на своей странице в Facebook опубликовал офицер ВСУ, полковник Анатолий Штефан ("Штирлиц").

Публикация, в которой пограничник оскорбляет украинских военнослужащих, набрала более сотни тысяч просмотров.

Полковник Штефан связался с Шаруном и попросил его удалить видео, но тот в ответ "отправил в далекое плавание". Но позже пограничник удалил ролик и закрыл страницу, а затем и вовсе деактивировал аккаунт.

После того, как "Штирлиц" рассказал о видео Шаруна, в ГПСУ отреагировали на этот скандал и назначили служебное расследование в отношении своего сотрудника.

Затем подоспели и извинения Шаруна. На своей странице в Facebook он написал пост, в котором назвал свои действия необдуманными и позорными. Он отметил, что ему вдвойне стыдно за видео, ведь он проходит военную службу в рядах ГПСУ.

"Я прошу прощения у всех защитников Украины! Никаких мыслей о каких-либо насмешках над армией Украины у меня не было... Мне действительно жаль, что в одной из социальных сетей я распространил крайне неуместно видео, в котором говорилось об армии Украины", - говорится в сообщении пограничника.

Ранее разгорелся скандал вокруг слов украинской ведущей Снежаны Егоровой. Так, 21 августа она в эфире программы "ПрямоTalck" цинично высказалась в адрес украинских воинов.

"Все что предлагается в последнее, постмайданное время, например, меня абсолютно не устраивает. Мне не нравятся эти герои, эти рагули, которые повылазили непонятно откуда. Селюки, которые разговаривают на суржике.И готовы свою жизнь положить... Свою жизнь, какую? Жизнь, которая собой ничего не представляет", - сказала Егорова.

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Автор: Ольга Робейко