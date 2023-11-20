Украинцы могут оформить бесплатную доставку лекарств онлайн.

Периодически в Сети появляется информация о том, что жители отдаленных сел не могут приобрести медикаменты из-за того, что аптеки находятся слишком далеко. Кроме того, многим пожилым людям иногда трудно ходить по нескольким аптекам в поисках необходимых лекарств. Да и в целом карантин приучил нас заказывать товары, не выходя из дома, потому что это удобно, экономит время и силы.

И если мы уже привыкли покупать онлайн косметику, вещи и технику, то лекарства по почте кажутся еще чем-то необычным. Однако сеть "Аптека Доброго Дня" сделала столь необходимую услугу доступной каждому.

Заказать бесплатную доставку медикаментов можно на сайте "АДД": https://www.add.ua. Также для клиентов "АДД" разработали чат-боты в Telegram и Viber.

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Доставит лекарство бесплатно в удобное отделение компания "Укрпочта". Кроме того, в 82 городах работают курьеры "АДД". Среди доступных сервисов есть и доставка "Новой Почтой".

Отметим, что всего в сети можно приобрести более 15,5 тыс. наименований товаров.

Тел. для справок: (0800) 500-129 (круглосуточно).

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