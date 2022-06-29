Летом 2016 года Индонезия в одностороннем порядке отменила визовые требования для украинцев.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и министр иностранных дел Индонезии Ретно Л. П. Марсуди подписали соглашение между Кабинетом министров и правительством Индонезии об отмене визовых требований для краткосрочного пребывания.

Как сообщает пресс-служба МИД Украины, подписание состоялось сегодня в Киеве.

В частности, соглашение позволит безвизовые путешествия:

- сроком до 30 дней в течение каждого визита граждан Украины в Индонезию;

- сроком до 30 дней в течение 60 дней для граждан Республики Индонезия, прибывающих в Украину.

"Граждане Украины пользуются возможностью безвизового въезда в Индонезию с 2016 года в соответствии с односторонним решением индонезийской стороны. Согласно новому соглашению, Украина и Республика Индонезия установят взаимный режим безвизовых поездок всех категорий граждан на постоянной основе. Соглашение вступит в силу после завершения сторонами внутригосударственных процедур", - сказано в заявлении.

В МИД отметили, что действующий режим въезда граждан Украины в Индонезию предусматривает безвизовый въезд сроком до 30 дней на основании паспорта гражданина Украины для выезда за границу, действительного в течение не менее чем 6-ти месяцев с даты въезда в Индонезию, если целью поездки является транзитный проезд, туризм, посещение семьи/друзей, служебная командировка, участие в культурном/научном обмене (визовые требования отменены Индонезией для граждан Украины в одностороннем порядке в 2016 году).

При этом, действующий режим въезда граждан Индонезии в Украину визовый и предусматривает в частности получение е-Визы. Предъявители дипломатических и служебных паспортов Украины и Индонезии могут въезжать и находиться на территории государства другой стороны без виз сроком до 30 дней в течение каждого визита в соответствии с Соглашением между Кабинетом министров Украины и правительством Индонезии от 5 августа 2016 года.

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